Maignan tra i portieri più forti al mondo? Bamba: "Lo vediamo tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giocatore del Lille Jonathan Bamba ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è così espresso su se Maignan sia tra i portieri più forti al mondo: “Questo lo vediamo tutti che è uno dei migliori in circolazione. Mike è un portiere senza limiti con grandi ambizioni. Ha aiutato noi del Lille qui a vincere il campionato francese, ripetendosi poi in Italia con i rossoneri. Speriamo che continui, sono molto contento per lui.”