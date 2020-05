Malagò: "Il calcio è stato bravo, ma ora impari la lezione"

"Il calcio è stato bravo, ma ora impari la lezione". Queste le parole di Giovanni Malagò, che il quotidiano La Stampa riporta stamane a pagina 28. "Spadafora - ha aggiunto il presidente del CONI - non ha ceduto alla tentazione e non ha deragliato: nessuno sconto al pallone. Con la Germania le differenze sono di sistema, inutile provare a copiare solo singole decisioni. Neanche il tempo del calendario che le società litigano: nulla di nuovo. Non sono sorpreso. Tornare in tribuna per vedere la mia Roma? Magari mi verrà la voglia, ora non ne ho. E non sono l'unico".