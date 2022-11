Maldini a Infinity: "Nel calcio esiste la sconfitta che fa male, come a Istanbul, ma il Milan sa sempre rialzarsi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso a Infinity+ dopo la qualificazione dei rossoneri in Champions League: "Il passo falso in campionato ci sta, era un anno che non perdevamo fuori casa... Questo era uno degli obiettivi della stagione, anche per il girone più semplice ripsetto all'anno scorso. C'è stata una grande risposta: della squadra, della gente, della curva. Noi dobbiamo essere orgogliosi dell'ambiente che abbiamo creato".

Vi ponete dei limiti?

"Ci sono più picchi che discese nella nostra storia europea. Nel calcio esiste la sconfitta che fa male, come a Istanbul, ma la nostra capacità di rialzarci è sempre stata grande perché abbiamo un ambiente abituato a questo tipo di pressioni e i giocatori sanno cosa fare".

Agli ottavi potreste beccare Ancelotti...

"Sarebbe bellissimo e, comunque, l'ottavo sarà bellissimo. C'è un grande gap economico con le squadre che hanno fatto bene negli ultimi 10-15 anni e diventa quasi matematica da qui in avanti.. Ma le altre squadre sanno la forza del Milan e venire qui a San Siro non è banale per nessuno".