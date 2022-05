Maldini a Milan TV: "Il MIlan è una cultura. Punto di partenza e non di arrivo"

MilanNews.it

Paolo Maldini ha parlato a Milan TV dopo la grande gioia di questa sera con lo Scudetto conquistato al Mapei con lo 0-3 al Sassuolo:

Il primo scudetto da dirigente: “Bellissimo dopo tanti anni per me e per il Milan. Bellissimo perché meritato, dopo tre anni pazzeschi. I tifosi sono stati eccezzionali in questi anni, mai mancato il loro supporto”.

Quanto orgoglio c’è? “A volte ci sono cose che non sono tangibili, il milan è una DI queste: il Milan è una cultura. Deve essere un punto di partenza e non di arrivo”.

Una dedica: "A mia moglie e i miei figli. Aggiungerei anche mio padre e mia madre, non è mai facile essere genitori".

"Dobbiamo ringraziare lo spirito del gruppo che non ci ha mai abbandonato. Questo è il risutlato".