Maldini: "Assenze? Non è facile ma non diamo alibi a chi va in campo, chi gioca fa la sua parte"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Porto

Le assenze sono molte e pesanti...

"Non è facile, ma con mister Pioli ci siamo dati dei codici, un'idea. Non diamo alibi a chi va in campo, chi giocherà farà la sua parte: sono grandi giocatori. Cercando delle scuse prima della gara ti prepari a una sconfitta e questa non è la nostra maniera di vedere il calcio".