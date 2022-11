Maldini: "De Ketelaere ha un contratto di 5 anni, non di 5 mesi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Neanche un minuto per Charles De Ketelaere nell'ultima partita del 2022 per il Milan, contro la Fiorentina. Ne ha parlato dopo il match, ai microfoni di DAZN, il dirigente rossonero Paolo Maldini: "Sì, sta soffrendo, è in un ambiente diverso e con richieste diverse. Sta pagando la differenza di compiti rispetto a dove giocava fino all'anno scorso. Gli abbiamo fatto un contratto di cinque anni, però, non di cinque mesi...".