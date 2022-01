Maldini e il possibile rinforzo in difesa: "Rosa profonda anche senza, Tomori torna tra una ventina di giorni"

Intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Juventus, Paolo Maldini ha parlato della politica del club per quanto riguarda l'arrivo di un nuovo difensore a gennaio: "In difesa non so, sono rientrati Romagnoli e Calabria. L’emergenza sta finendno e tra una ventina di giorni ci sarà Tomori. Poi mettere un giocatore nuovo e farlo ambientare e fargli avere un impatto importante, togliendo spazio anche a chi ha fatto bene come Gabbia e Kalulu, ci vuole tempo e non sono di quell’idea . Poi se si fosse potuto fare un calciatore importante per i prossimi 6-7-8 anni sarebbe stato diverso, ma purtroppo non è stato possibile".