Maldini: "La mia storia è pesante. Non vogliamo aspettare quindici anni per tornare a vincere"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del ritorno al successo del club: "Ci vuole tempo, la mia storia è pesante. Il fatto che ci sia Zvone con me fa capire che non vogliamo tornare a quel livello tra dieci anni. La nostra presenza dovrebbe dare una garanzia per un rientro in determinati livelli in tempi accettabili. Se l'idea è di tornare competitivi tra quindici anni non saremo sicuramente quelli a capo della direzione sportiva".