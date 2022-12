Maldini ricorda la punizione segnata al Parma nel 1999: "Quel gol è assurdo, non c'è una logica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel corso del format "On The Pitch" soffermandosi sul gol segnato su punizione al Parma nell'aprile 1999: “Quel gol lì è assurdo, io passo di lì per caso e Giunti mi tocca il pallone. Probabilmente non esiste una logica in tutto quello, probabilmente quel minimo di pazzia che ogni tanto c’è nelle scelte dei calciatori e che ti porta a risultati insperati. Quel gol non ha senso per come è stato costruito, non c’è niente dietro. Credo che il giocatore debba essere sempre pronto a fare qualcosa di particolare e non essere mai prevedibile”.