Maldini risponde con un cuore al messaggio di Hernandez: "Grande Theo"

Theo Hernandez con la rete che ha lanciato la rimonta del Milan in casa del Como ha fatto la storia del club rossonero segnando il suo gol numero 30: nessun difensore del Diavolo ha segnato di più in Serie A. Con la rete realizzata al Sinigagli, Hernandez ha superato l'idolo e mentore Paolo Maldini e lo ha anche ringraziato a suo modo sui social: "Grande Vittoria di squadra. Felice di arrivare a 30 gol con il Milan e fare la storia con questa maglia. Scusa Paolo Maldini ma me l’avevi detto. Ti voglio bene".

Non è mancata nei commenti la risposta dell'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini che con un cuore ha risposto: "Grande Theo".