Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini ha parlato della nuova occasione di Balotelli nel Monza di Galliani e Berlusconi: "Sarebbe bello per lui, per Berlusconi, per Galliani, cogliere il ritorno in Serie A. Al Nizza Mario è andato bene, trovare stimoli in B magari è difficile, ma vediamo. Gli auguro di riuscirci".