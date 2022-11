Maldini su Kakà: "Nella profondità e nel dribbling era un campione: ha risolto tante gare importanti in maniera spettacolare"

MilanNews.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espresso nel corso del format "On The Pitch" di MilanTV su Kakà: "Kakà nella profondità e nel dribbling era un campione: ci ha risolto tante partite e l'ha fatto in maniera spettacolare. Devo dire che l'ha fatto molto spesso in partite importanti: quando c'era una gara importante, lui c'era, come tanti altri compagni".