Manchester City, Guardiola frena su Vlahovic: "Non prenderemo attaccanti a gennaio"

Il Manchester City non punterà all'acquisto di Dusan Vlahovic, almeno a gennaio. Ad affermarlo è stato il tecnico dei Citizens Pep Guardiola che, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester, ha commentato un possibile arrivo in Inghilterra dell'attaccante della Fiorentina: "Non prenderemo nessun attaccante a gennaio. La partenza di Torres non è fatta ufficialmente. So che stanno negoziando, è vicino, questo è tutto. Quando il club lo annuncia, è fatto".