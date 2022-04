Manchester United, Mata ai saluti. Secondo ESPN c'è l'interesse di diversi club italiani

Fonte: tuttomercatoweb

Anthony Martial, Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Axel Tuanzebe ed Eric Bailly sono i giocatori che il Manchester United vorrebbe cedere in estate. I Red Devilspotrebbero però salutare prima di tutti Juan Mata; come riporta ESPN, il trequartista spagnolo non ha intenzione di ritirarsi e sta cercando una squadra dove rilanciarsi per chiudere al meglio la carriera, dopo le scarse soddisfazioni raccolte negli ultimi anni in Inghilterra. Sulle sue tracce ci sono Valencia, Real Oviedo ma anche Inter, Milan e altri club italiani. L'ex Chelsea, però, sarebbe particolarmente attratto dall'idea di trasferirsi in Francia, anche se non c'è stato ancor alcun interessa concreto nei suoi confronti.