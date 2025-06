Mancini ammette: "Tornassi indietro non lascerei la Nazionale"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Tornassi indietro non darei l'addio alla Nazionale, mi sono pentito". Roberto Mancini, ospite a "The coach experience", a Rimini, ha fatto autocritica sulla decisione che lo ha portato alla deludente esperienza come ct dell'Arabia Saudita. "Ci sono state incomprensioni, se avessi parlato di più col presidente tutto sarebbe andato avanti - ha confessato a margine del Coach Experience di Rimimi, secondo a SportMediaset -. È stato un mio errore. Insomma, tornando indietro resterei. Allenare la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, vincere con la Nazionale ancor di più".

Mancini ha anche replicato a Luciano Spalletti dopo il suo like al post di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ha detto no alla convocazione, spiegando il suo rifiuto con parole piuttosto dure nei confronti del ct. "Ma... dico: ci saranno cose più importanti, no?" ha tagliato corto il tecnico. (ANSA).