Mancini: "Futuro? In Europa tante panchine importanti. Vediamo..."

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Alla Sampdoria non avrò alcun ruolo ufficiale, la Samp per me è speciale". Così Roberto Mancini intervistato dal Tg1 delle 20 racconta la sua nuova avventura con i blucerchiati. "Il futuro è tutto da scrivere, ogni giorno sono su qualche panchina, di qua di là, è un po' come in politica che poi quando esce il nome... quindi speriamo esca il meno possibile.

Ci sono tante squadre importanti in Europa, vediamo", afferma l'ex ct dell'Italia. E degli azzurri dice: "La Nazionale è un'ottima squadra, son tutti giocatori che hanno debuttato con me la maggior parte, gli voglio bene sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando". "La Nazionale - conclude - per me è stata la parentesi più bella di sempre, vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa, non si può dire...". (ANSA).