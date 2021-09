Mancini: "La nazionale è aperta a tutti. Scudetto? Corsa per 6-7 squadre"

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha ricevuto ieri, a Urbino, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport dall'Università degli Studi Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Nel corso della cerimonia, ha rilasciato una intervista ai cronisti presenti.

Sei un allenatore più bravo e competente dopo questo Europeo?

"Sono un allenatore più felice. Perché gli allenatori sono tutti competenti, poi a volte si vince e altre volte non si vince. Ma gli allenatori, specialmente quelli italiani, sono tutti competenti".

Come hai fatti capire a questo gruppo che la vittoria poteva arrivare?

"Ho cercato di far capire loro che non erano meno bravi degli altri e che se avessero avuto un obiettivo comune avremmo potuto fare qualcosa di bello".

E' questa impresa ripetibile?

"Ora dobbiamo qualificarci al Mondiale, poi a dicembre 2022 vedremo come sarà andata".

Ora arriva la Nations League e c'è un'Italia-Spagna che intriga non poco

"Quella all'Europeo è stata una partita dove la Spagna ha giocato molto bene, noi abbiamo fatto un po' più di fatica e sicuramente sarà una bella partita".

Stavolta però ne chiami solo 23

"Solo 23 convocati, questa volta non possiamo fare altro".

Questo campionato cosa ti sta suggerendo?

"Gli italiani o quelli con passaporto possono rientrare tutti, la Nazionale è sempre aperta a tutti. Se un giocatore che non è stato con noi agli Europei merita di venire noi lo chiameremo".

E poi il solito appello: fateli giocare di più

"Io mi rendo conto non sia nemmeno semplice. Un allenatore cerca di fare la squadra migliore, a volte può capitare di farli giocare e altre meno, chiaro che a noi farebbe piacere se giocassero di più".

C'è qualche squadra che ti intriga?

"E' un campionato abbastanza equilibrato, la Juve rientrerà. Ci sono 6-7 squadre che lotteranno fino alla fine".