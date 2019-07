Mancini: "Quello della Roma un treno importante che non passa sempre"

Gianluca Mancini, neo difensore della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista con i colori giallorossi. Ecco le sue parole integrali riportate dal sito ufficiale del club: "Essere un giocatore della Roma ed arrivare in una società così prestigiosa per me è un motivo di orgoglio e ripaga tutti i sacrifici che ho fatto da quando ho iniziato a giocare a calcio. Sono un uomo felice”.

Che trattativa è stata?

“E’ stata una trattativa lunga. A gennaio c’era stata una chiacchierata ma niente di concreto, poi da giugno i discorsi sono andati avanti. Io volevo venire, perché la Roma è una società importante e quindi la trattativa si è conclusa bene”.

Hai rinunciato anche a giocare la Champions League con l’Atalanta per venire qui…

“Più che una rinuncia per l’Atalanta, è che la Roma è una squadra di prestigio ed è difficile rifiutare una sua chiamata. A Bergamo ho passato due anni significativi, abbiamo conquistato anche la qualificazione in Champions però quello della Roma è un treno importante che non passa sempre e io sono voluto salirci su per iniziare questa nuova avventura”.