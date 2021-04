Mandzukic, scatta l'operazione conferma: per il rinnovo servono minuti e gol

Mario Mandzukic è tornato a disposizione di Pioli dopo un lungo stop. L'attaccante croato ha ormai a disposizione poco tempo per dimostrare - al di là delle parole di stima del suo allenatore - di meritare la riconferma in rossonero. Come riporta Tuttosport, il rinnovo del contratto potrebbe arrivare solo a suon di gol e minuti giocati, che per il momento rimangono davvero molto pochi.