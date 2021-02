Domenica pomeriggio il Milan affronterà a San Siro il Crotone. La squadra calabrese è una delle vittime preferite in Serie A di Mario Mandzukic insieme ad Atalanta e Fiorentina: in carriera, l'attaccante croato ha infatti affrontato tre volte in campionato la formazione rossoblu, segnando un gol in ogni partita (tutte con la maglia della Juventus).