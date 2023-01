Mangiante su Zaniolo: "Nella sua testa il Milan è la soluzione ideale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Angelo Mangiate, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Nicolò Zaniolo e dell'interessamento del Milan: "Cos'ha in testa Zaniolo in questo momento? Il Milan che considera come la soluzione ideale in un momento così complicato della sua carriera. Vuole rilanciarsi e trovare un ambiente diverso in Italia, lui non è mai stato propenso per un'avventura all'estero. Ci sono stati dei contatti tra il suo agente e il Tottenham, ma nella sua testa non è la soluzione ideale. Lo sarebbe invece il Milan, anche per l'amicizia con Massara, la stima di Maldini e il buon legame che ha con alcuni nazionali azzurri, come Tonali. La proposta del Milan è di poco superiore ai 20 milioni ed è legata ad un obbligo di riscatto condionato alla qualificazione in Champions League dei rossoneri. La Roma vuole l'obbligo senza condizioni. Non è semplice, la distanza c'è, servirà ancora un grande lavoro tra i due club".