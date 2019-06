Marani: "Credo che sia arrivata alla fine l'avventura di Donnarumma al Milan"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il possibile addio di Gigio Donnarumma: "Credo che sia arrivata alla fine l'avventura di Donnarumma al Milan. Per Gigio vorrebbe dire andare in un grande club che gioca in Champions dove potrebbe mettersi in mostra. Il Milan è in una situazione delicata, quindi mi sembra difficile trattenere uno come Donnarumma. Perdere un giovane talento come Gigio non è bello, anche se è una situazione diversa rispetto a due anni fa. Oggi le condizioni sono cambiate, quindi non sarei stupito di vedere l'addio di Donnarumma questa estate".