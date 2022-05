Marani: "Milan ed Inter sono la dimostrazione che si comincia a vincere prima in sede, in società"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato dell’importanza delle dirigenze per le due squadre milanesi in corsa per lo scudetto: “Inter e Milan sono la dimostrazione che si comincia a vincere in sede, in società e poi si arriva al campo. Tutte e due le dirigenze, ovviamente in maniera diversa e con investimenti diversi, con percorsi molto differenti, hanno dato sostanza a questi due progetti. L’Inter non è andata allo sbando dopo questo momento di difficoltà, il Milan è stato fortissimo. In questo campionato quanto sta pesando Paolo Maldini? E con lui ovviamente Massara. Quanto sta pesando Stefano Pioli? Bella la frase di Pioli, è una catena di montaggio. Ognuno fa le sue cose”.