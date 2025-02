Marchegiani elogia Conceiçao: "Contro il Verona ha ancora una volta azzeccato i cambi"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore Luca Marchegiani ha parlato di Sergio Conceiçao, elogiandolo soprattutto per il modo in cui gestisce le sostituzioni, risultate essere decisive nelle ultime due partite di campionato per il Milan:

"Conceiçao ci ha ancora una volta azzeccato con i cambi. Secondo me ha una su strategia nella gestione delle sostituzioni, non solo dicendo "Preparo la squadra", ma "Preparo la squadra, le faccio fare il primo tempo in un modo e poi ho le mie alternative". Ieri l'ingresso di Jimenez è stato decisivo, determinante".