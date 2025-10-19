Marchegiani: "Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao. Un tiro da fuori ed un rigore che non era rigore"

Luca Marchegiani ha commentato la prestazione di Leao in Milan-Fiorentina 2-1. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao. Il bello è che un giocatore atteso poi alla fine diventa decisivo perché fa gol con un tiro da fuori area, secondo me non così imparabile, ed un rigore che non era rigore. La prima volta che ha spostato palla e ha saltato l’uomo è stata la situazione del gol, non ha saltato mai l’uomo nella partita. Non è stata una prestazione…".