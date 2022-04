Marchegiani sullo scudetto: "Non credo che le sorprese siano finite"

MilanNews.it

L'ex portiere e oggi commentatore di Sky Luca Marchegiani, intervistato dal Corriere della Sera oggi in edicola, si è espresso così sulla lotta per lo scudetto che vedrà Milan e Inter battagliare nelle ultime 4 gare: "La sconfitta con il Bologna è pesante, ma l’Inter non lo ha ancora perso. Il Milan ha avuto difficoltà a vincere e non credo che le sorprese siano finite".