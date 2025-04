Marchetti sul ds del Milan: "Sartori è uno dei nomi di cui si sta parlando"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha fatto il punto sulla faccenda relativa al casting per il nuovo direttore sportivo del Milan, nel quale è rientrato anche il nome di Giovanni Sartori, attuale dirigente del Bologna, oltre ai già noti Igli Tare e Tony D'Amico:

"Sartori è uno dei nomi di cui si sta parlando. Sappiamo che in settimana in realtà ci dovrà essere un nuovo incontro con Tare. Quindi in questo momento dire chi è in vantaggio e chi non lo è credo che sia un esercizio di stile, perché è un momento in cui il Milan una decisione non l'ha ancora presa. L'aveva presa e poi è stato costretto, o ha voluto, cambiare. Va anche detto una cosa: noi adesso ci siamo concentrati su alcuni nomi, alcuni dei quali oggi non sono sotto contratto. Paratici e Tare non sono sotto contratto, e potrebbero in teoria, con i dovuti distingui relativi alla famosa vicenda della squalifica per Paratici, lavorare sin da ora. Altri no. Sartori no, D'Amico no. Quindi magari dici "Si è aprile, vabbè ma intanto c'è una stagione in corso, Sartori si sta giocando l'accesso in Champions League, D'Amico con l'Atalanta idem, non è che possono venire a lavorare per me adesso, eventualmente io scegliessi uno di questi".

Quindi si è aprile, io posso anche scegliere ad aprile il mio candidato ma tanto prima del primo di luglio non può venire a lavorare da me. Comunque certamente non prima della fine della stagione. Quindi questo è un altro tema da prendere in considerazione".