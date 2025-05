Marchetti sul Milan: "I dirigenti hanno dimostrato idee divergenti"

Se ieri, in generale e giustamente, si è celebrato il Bologna per la vittoria della finale di Coppa Italia, oggi bisogna passare all'altro lato della medagli, anzi all'altra medaglia direttamente: quella d'argento del Milan. Ed è per questo motivo che il collega Luca Marchetti questa mattina dedica il suo consueto editoriale del venerdì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com proprio alla squadra rossonera che non solo si lecca le ferite post Roma ma si lecca pure quelle di tutta la stagione.

Così ha parlato Marchetti sul Milan: "Il problema rossonero è che i dirigenti hanno in fretta dimostrato idee divergenti, nate anche da aree di appartenenza diverse. Una espressione di RedBird (Ibra) l’altra espressione di Elliot (Furlani). E sebbene le divisioni non siano mai state visibili, hanno certamente condizionato l’ambiente. L’ultimo esempio è arrivato mercoledi sera: Singer presente. Cardinale assente. Ufficialmente Furlani e Ibrahimovic non hanno mai manifestato frizioni, ma a quanto pare la comunicazione fra i due è minima. E questo lo si respira anche nella programmazione futura".