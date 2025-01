Marchetti sull'esonero di Fonseca: "La gestione da parte del Milan ha lasciato grandi perplessità"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW Radio, il giornalista di Sky Sport, e noto esperto di calciomercato, Luca Marchetti, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan e della scelta di cambiare in corsa Paulo Fonseca con Sergio Conceiçao:

Che idea si è fatto sull’esonero di Fonseca?

“Io non discuto a livello tecnico perché i risultati non erano positivi ed era evidente ci fosse una scollatura tra lui e la squadra. Il discorso è che bisogna analizzare anche come tutti questo viene affrontato. Questo non dipende dal valore di Fonseca ma dallo spessore della società. Sinceramente la gestione dell’addio di Fonseca da parte del Milan ha lasciato grandi perplessità per le modalità e per come è maturata questa decisione. Io sono convinto che quando un allenatore viene esonerato significa il fallimento di un progetto. Siamo arrivati perciò al momento di fare anche qualche bilancio su ciò che ha dato RedBird. Per me in questo momento non è positivo. C’è ancora bisogno di tempo per assestarsi, sicuramente, però questa è stata la prima vera stagione in cui è stato scelto tutto da RedBird. Possiamo dire che il modello americano, che c’è a Roma e a Milano, non ha funzionato fino a oggi. Io vedo molte analogie tra Roma e Milan”.

L’arrivo di Conceicao può cambiare le strategie di calciomercato? Per esempio cambia il ruolo di Tomori?

“Io penso che potranno essere riviste alcune cose ma altre no. Il discorso è che ci sono delle scelte societarie. Stiamo parlando di scelte che non erano solo di Fonseca. Non è in dubbio che tra Tomori e Fonseca non ci fosse un gran rapporto. È chiaro che queste cose possono spostare le linee direttive del mercato, come il gol di Raspadori”.