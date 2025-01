Marchetti sull'operazione Rashford: "C'è una concorrenza pazzesca sul giocatore. La più pericolosa è il Barça"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato che i rossoneri starebbero portando avanti:

"[...] E ora? Ora i difensori. Sì difensori, al plurale. Araujo è sempre stato difficile e continua ad esserlo. Il Barcellona non lo vuole lasciare andare, ha offerto ufficialmente un rinnovo importantissimo al giocatore. Ed ora il ragazzo è davvero indeciso. Se prima era più Juve nella sua testa, ora no. Ma la Juventus ancora non ammaina la bandiera: il procuratore dell’uruguayano è stato anche l’intermediario della trattativa per Kolo. Questo significa che la Juve ha ancora parlato con il procuratore del giocatore. Nelle prossime ore tornerà a Barcellona proprio per parlare con il giocatore e capire definitivamente che scelta fare. Finché non dirà di no continuerà ad inisistere. Altrimenti riprendono quota le altre piste che per il momento aveva lasciato da parte. Tomori, Hancko, Danso. Dicevamo di due difensori: si perché ne arriverà anche un altro. Un giovane, un investimento per il futuro e per allungare la rosa in prospettiva: un nome è Goglichidze dell’Empoli, seguito anche dal Milan.

L’altro attaccante che ha infiammato questa porzione di mercato è Rashford. È slittata di qualche ora la sua risposta al Milan. Non c’è una dead line ma i rossoneri rimangono fiduciosi. C’è una concorrenza pazzesca sul giocatore, soprattutto ora che Kolo Mouani si è sistemato in bianconero. La più pericolosa, per i rossoneri, è il Barcellona. Che ha sempre problemi finanziari, ma che vuole cercare di capire come poter incastrare l’operazione [...]".