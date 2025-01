Marchetti sulla disfatta croata del Milan: "Sconfitta rovinosa, prestazione insufficiente. L'effetto Conceiçao questa volta non è servito"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha fatto un punto sul calciomercato delle squadre italiane impegnate ieri in Champions League, soffermandosi anche sul Milan, che spera ancora di riuscire a portare in rossonero Santiago Gimenez del Feyenoord, possibile avversario proprio del Diavolo negli spareggi:

"Il Milan è è caduto sul più bello. La sconfitta di Zagabria è davvero rovinosa. Per come è arrivata, soprattutto. Un Milan che ha portato in Champions la versione sbiadita di sé stesso: e di sicuro non ha aiutato l’espulsione di Musah. Ci sono recriminazioni magari da fare, per il rigore prima assegnato e poi tolto su Leao. Ma rimane a prescindere una prestazione che non può essere sufficiente. Aveva la possibilità di entrare nelle prime otto e l’ha lasciata andare, dopo una rimonta che aveva dell’incredibile. L’effetto Coincecao, quello delle rimonte, stavolta non è servito. E ora con il derby alle porte il momento può diventare critico. Non si può definire soddisfacente in generale il cammino rossonero. Sarebbe potuto arrivare un risultato più lusinghiero, ma i risultati e le prestazioni altalenanti alla fine hanno portato il Milan in questa situazione ibrida (complice anche il cambio di allenatore). Maignan ha detto che sa dove si deve intervenire: ora però bisogna farlo. Intervenire anche sul mercato. E la speranza rossonera è quella di portare a Milano Gimenez. Il messicano ha segnato anche oggi, ma è uscito infortunato, dopo appena 30 minuti. Se questo possa influire sulla trattativa ancora non è possibile saperlo, ma il Milan continuerà a spingere aumentando l’offerta, cercando di far cadere il muro molto alto che ha eretto il Feyenoord".