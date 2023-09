Marcolin: "Jovic deve studiare da Giroud, è ancora poco dinamico"

Dario Marcolin, nel post partita di Milan-Verona su DAZN, commenta così la prestazione di Luka Jovic, subentrato a Giroud nella ripresa: "Jovic in questo momento deve studiare un po’ da Giroud nei movimenti che deve fare, per quello che gli chiede Pioli. È ancora poco dinamico, ha avuto la palla per fare gol e deve essere un po’ più cattivo. Sicuramente ha qualità, ma se poi non le trasformi all’interno del rettangolo verde poi diventa un problema. Deve alzare un po’ l’intensità e la cattiveria sotto porta. Col Cagliari penso che giocherà ancora Giroud, in questo momento è troppo funzionale e Pioli vuole i tre punti”.