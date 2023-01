Marcolin: "Pioli non si aspettava questo calo del Milan, per lui questo è il momento più difficile"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Pioli non si aspettava questo calo del Milan, per lui questo è il momento più difficile" Parole e pensieri di Dario Marcolin, presente nello studio di 'DAZN'. "Ciò che salta all'occhio - prosegue - sono i gol presi. Tre incassati nella sfida contro l'Inter, quattro in quella contro la Lazio e zero gol realizzati. Deve certo fare una lavata di capo ai suoi ragazzi ma anche trovare una soluzione sul campo".