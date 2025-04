Marcus Thuram non convocato per Bologna. Resta da valutare in vista del derby

vedi letture

Tegola in casa Inter, in vista della sfida contro il Bologna di domenica al Dall'Ara e del derby di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Come riportato dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, Marcus Thuram ieri ha infatti riportato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra e non ci sarà nella gara contro i rossoblù. Questo il testo: "Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

Da capire se l'attaccante francese potrà esserci nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì, con lo staff medico che proverà a recuperarlo, anche se ancora non si sono certezze.

Le ultime sull'Inter in vista del Bologna.

Ancora assetti Dumfries e Zielinski: l’olandese dovrebbe rientrare con la Roma, per il polacco potrebbe servire una settimana in più. Simone Inzaghi deve fare a meno anche di Thuram e dovrebbe mischiare le carte senza stravolgimenti: in difesa De Vrij dovrebbe concedere un turno di riposo ad Acerbi, Bisseck insidia Pavard con Bastoni davanti a Sommer. Sulle fasce Zalewski dovrebbe prendere il posto di Darmian, a sinistra ballottaggio Carlos Augusto-Dimarco. Frattesi scalpita a centrocampo: potrebbe prendere il posto di uno fra Barella e Mkhitaryan con Calhanoglu in regia. Arnautovic, se sarà al meglio, titolare: insieme a lui Lautaro.