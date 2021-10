Marelli: "Rigore Verona? L'on-field review sarebbe doverosa"

Luca Marelli, ex-arbitro ed attuale refree-analyst, ha parlato dei rigori assegnati nella giornata di ieri in Serie A, soffermandosi in particolare su quello dell'Hellas Verona (per un presunto fallo di Romagnoli su Kalinic). Queste le sue dichiarazioni a Radio 24: "È stato un sabato di rigorini, 2 su 4. Quello su Barella, che è molto lieve, e quello del Milan è un contattino sulla caviglia. Quello dato al Verona? L'on-field review sarebbe doverosa. Non voglio entrare in un ginepraio, perché in sala VAR non c'ero, bisogna capire se questa immagine da cui è evidente il fallo di Kalinic su Romagnoli fosse o meno a disposizione".