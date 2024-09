Marelli sul rosso a Bartesaghi: "C'è bisogno di coerenza, l'anno scorso ci dissero che il cartellino giusto era il giallo. Ci sono però elementi del grave fallo di gioco"

Nel finale di partita di Milan-Lecce Davide Bartesaghi, appena entrato, è stato espulso per quello che secondo l’arbitro Zufferli è stato un grave fallo di gioco. Luca Marelli, commentatore arbitrale su DAZN, parla così dell’episodio.

“Un’infrazione sulla quale c’è da ragionare. Bartesaghi colpisce il pallone, poi entra male su Banda. Zufferli decide per il rosso e ci sono degli elementi sul rosso. Ero dubbioso sull’intervento del VAR per togliere l’espulsione, ma bisogna mettersi d’accordo. CI vuole un minimo di coerenza. Negli episodi simili come abbiamo visto quest’anno con Suzuki-Neres e Loftus-Cheek con Nicolussi Caviglia viene colpito prima il pallone, poi figura del giocatore, cartellino giallo. Anche l’anno scorso in Monza-Lecce con Baschirotto non venne cambiato il colore del cartellino ma ci venne detto che il cartellino corretto era giallo. Ora per questo episodio di Bartesaghi possiamo discutere perché ci sono elementi del grave fallo di gioco, però vedendo i precedenti avrei preferito e mi sarei aspettato un cartellino giallo perché Bartesaghi aveva nettamente toccato il pallone”.