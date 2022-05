Marianella: "Bello vedere Ibrahimovic trionfatore, è un giocatore straordinario"

Massimo Marianella, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Ibrahimovic: “Ibrahimovic è un giocatore straordinario, credo che non ci sia un’immagine più bella di vederlo trionfatore e dominatore. Il momento più difficile per un grande campione è smettere, bisognerebbe farlo con un punto esclamativo. Una carriera come quella di Ibra chiede questo rispetto. Ha personalità e conoscenza, può fare l’allenatore, può fare il dirigente, può fare qualsiasi cosa. Credo che il calcio non lo perderà mai, così come la storia del Milan”