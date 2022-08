Marianella: "De Ketelaere è uno straordinario prospetto"

MilanNews.it

Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan: "È uno straordinario prospetto, un giocatore giovane che entra in un mondo superiore che ha frequentato fino a questo momento, con tutto il rispetto per una realtà come il Bruges. È un giocatore che col Bruges comunque ha imparato a giocare per una squadra importante, è un prospetto che arriva già abbastanza pronto".