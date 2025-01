Marinozzi: "Rashford adatto al Milan? Ai rossoneri manca un 9, uno da area di rigore"

Il tema dell'attaccante è un tema centrale in casa Milan: i rossoneri faticano a segnare e i due centravanti Morata e Abraham non sempre riescono a essere incisivi. Chiaro a tutti che a questa squadra serva un attaccante che possa garantire un certo numerom di gol e non è un'esigenza che si è materializzata quest'anno ma c'è da un po'. Il telecronista e giornalista Andrea Marinozzi nello studio di Sky Sport 24 è intervenuto a margine di Como-Milan per affrontare il tema.

Le parole di Marinozzi: "Rashford giocatore adatto per completare l’attacco rossonero? Al Milan manca Olivier Giroud, un 9, uno d’area di rigore che si associa bene con Morata. Però se dal mercato il Milan non ha la possibilità di prendere un giocatore con queste caratteristiche, ben venga uno come Rashford".