Marinozzi su Ibrahimovic: "In questo momento è un incredibile team manager"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic dà sempre una immagine positiva. E' riuscito a far rendere giocatori potenzialmente devastanti come Leao, agendo non tanto da calciatore ma come incredibile uomo-spogliatoio. E' un incredibile team manager"