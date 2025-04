Marinozzi sul Milan: "Gabbia-Thiaw è la miglior coppia di centrali. Oggi Abraham sta meglio di Gimenez"

In vista di Milan-Fiorentina, Andrea Marinozzi, intervenuto a SkySport24, ha commentato così le probabili scelte di formazione di Sergio Conceiçao: "Ci sono alcuni aspetti che mi lasciano perplesso e non mi convincono: il primo è in difesa, capisco di rispolverare Tomori contro un attaccante come Kean, ma l'affinità di coppia è importante e il Milan non l'ha mai trovata per tanto tempo, se non con la coppia Gabbia-Thiaw. Per me è la coppia di centrali migliore del Milan, è quella che comunica meglio e quella che gestisce meglio la linea difensiva.

L'altro dubbio che ho è a destra dove, nelle ultime partite, ha giocato un giocatore più difensivo per avere maggiore equilibrio. Jimenez è squalificato, vedrei meglio Musah che Chukwueze in quella zona di campo. Davanti, tra Abraham e Gimenez, a livello mentale credo che stia meglio l'inglese e quindi ci sta andare avanti con lui".

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah/Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham.