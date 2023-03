Marocchi: "Con Theo e Leao a sinistra servivano 4-5 avversari per fermarli"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

In merito al momento del Milan, Giancarlo Marocchi ha spiegato ai microfoni di Sky: "Con Theo e Leao fissi a sinistra servivano 4-5 avversari per fermarli. L'intervista di Ibra farà la differenza. Se io sono un compagno quelle parole sul fatto di non essere pronti da campioni, mi piacciono... il giusto. Bisogna vedere come se ne viene fuori".