Marotta non chiude il mercato dell'Inter: si dice pronto ad accogliere opportunità

Marotta non chiude il mercato dell'Inter: si dice pronto ad accogliere opportunità
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 22:22News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

"Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, uscendo da Palazzo San Macuto dopo essere stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive, torna a parlare delle possibili mosse dell'Inter sul mercato. (ANSA).