Mateta-Milan, Marchetti: "La differenza tra scegliere Milan o Juve? I rossoneri i soldi li tirano fuori subito"

Intervenuto così a Sky Sport, il giornalista ed esperto di calciomercato Luca Marchetti ha commentato così l'operazione che vedrebbe Jean-Philippe Mateta vicinissimo al Milan. Questo il suo commento in merito alla trattativa lampo tra il Milan e il Crystal Palace:

"Mi chiedono quale sia la differenza tra Mateta al Milan e Mateta alla Juve? E' molto semplice. Che il Milan i soldi li tira fuori subito".

MATETA, SI VUOLE CHIUDERE TRA STASERA E DOMANI

Secondo quanto viene riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport 24, il Milan e il Palace stanno cercando di concludere l'operazione tra stasera e domattina. Non è un caso che l'agente di Mateta sia in arrivo a Milano per incontrarsi di persona con la dirigenza milanista e definire il passaggio della punta classe 1997. In questa stagione Mateta ha giocato già 34 partite complessive e segnato 10 gol, di cui 8 in Premier League.