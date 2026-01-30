MN - Turci (DAZN): "Modric ha dato un senso allo spogliatoio. Anche Rabiot fondamentale"
Dopo la trasferta contro la Roma all'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il Milan è chiamato a un altro impegno fuori casa non semplice: i rossoneri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, un super posticipo dettato dagli impegni europei della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Sul momento attuale del club rossonero, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Con i campioni è tutto più facile giusto?
"Vero, e il Milan può contare su diversi giocatori top. Luka Modric ha portato tantissimo, ha dato un senso allo spogliatoio, un unione e appartenenza incredibile. Anche Rabiot è un grande giocatore, fondamentale. I meriti vanno anche ad Allegri e al suo staff, stanno facendo un lavoro importante".
