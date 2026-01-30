Visnadi: "Il calcio di Allegri è sempre stato questo. Il Milan non ha niente meno dell'Inter"

Gianni Visnadi, durante Sportitalia Mercato su Sportitalia, ha parlato così del Milan e della filosofia di Massimiliano Allegri. Questo un estratto delle due dichiarazioni: "Sembra che scopriamo quest'anno il calcio di Allegri.

Il calcio di Allegri è questo, poi può essere in questa fase enfatizzato dal non giocare le coppe e lo porta ad avere una superiorità fisica che potrebbe essere un valore. Ma il suo calcio è sempre stato speculativo, a giocare sull'errore degli altri, soprattutto quando hai grandi giocatori. E, ci credo perfettamente in quello che dico, dei 12 o 13 il Milan non ha niente meno dell'Inter".