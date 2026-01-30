Dida: "Maignan è un leader nato. Rinnovo? Se firmerà saranno sicuramente tutti contenti"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Nelson Dida ha parlato così di Mike Maignan che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo con il Milan: "Mike fa parate importantissime e dimostra di essere sempre uno dei portieri più bravi in circolazione. Ha una forma spettacolare e ci sono molti suoi interventi, non solo uno o due, che confermano quanto sia concentrato durante tutta la partita. Inoltre è molto bravo nella fase di costruzione: sa gestire i passaggi corti e di media lunghezza, ma ha anche le capacità per sorprendere la difesa avversaria con un lancio lungo. Lui è un leader nato. Si vede da come parla con i compagni in campo. Da quando è arrivato al Milan, ha sempre dimostrato di essere comunicativo, ha il rispetto e la fiducia di tutti e sa che il suo ruolo è importante dentro e fuori dal campo.

Allegri ha detto che è uno dei tre migliori portieri al mondo? Sono d’accordissimo. Oggi in questo ruolo vedo pochi portieri che stanno facendo meglio di lui. Devo veramente fare i miei complimenti a lui e allo staff per quello che stanno facendo. Spero che continui così. Lui sa che cosa penso delle sue qualità umane e professionali. Come ho detto deve continuare ad avere questa serenità che gli permette di esprimersi al top. Rinnovo vicino? Se firmerà saranno sicuramente tutti contenti per quello che Mike sta facendo per il Milan e per quello che rappresenta per la squadra e per la società".