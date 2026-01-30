MN - Turci (DAZN): "Maignan sa bene cosa significa essere milanista: leader nato"
Dopo la trasferta contro la Roma all'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il Milan è chiamato a un altro impegno fuori casa non semplice: i rossoneri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, un super posticipo dettato dagli impegni europei della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Sul momento attuale del club rossonero, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Un leader su tutti è Mike Maignan, e arriva anche il rinnovo..
"Sì, parli del capitano di questa squadra. Un giocatore che ormai veste rossonero da diversi anni, sa bene cosa significhi essere milanista. In questa stagione poi è tornato ai suoi livelli altissimi, ha portato punti e solidità alla squadra, e poi è un leader nato, fortissimo",
