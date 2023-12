Marquinhos e Zaire-Emery recuperati: ci saranno in Dortmund-Psg

Buone notizie in casa Paris Saint-Germain col club che ha annunciato il ritorno agli allenamenti col gruppo per Marquinhos e Zaire-Emery. In particolare, il centrocampista 17enne sembrava aver chiuso in anticipo il 2023 ma il suo ritorno potrebbe avvenire prima del previsto.

Secondo indiscrezioni raccolte da Le Parisien il giocatore, che non ha comunque completato la seduta, potrebbe rientrare in tempo per l'ultima partita della fase a gironi di Champions League, decisiva per il PSG ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. La partita è in programma mercoledì 13 dicembre al "Signal Iduna Park" contro il Borussia Dortmund e con un successo i campioni di Francia staccherebbero il biglietto per il turno successivo. Ricordiamo che nello stesso girone c'è il Milan, impegnato contro il Newcastle.