Marquinhos: "Spero che Chevalier possa essere decisivo quanto lo è stato Donnarumma"

Intervenuto in conferenza stampa per il PSG alla vigilia dell'esordio Champions League contro l'Atalanta, Marquinhos ha parlato anche di Lucas Chevalier che deve sostituire Gianluigi Donnarumma: "L'adattamento è stato rapido. Non è semplice entrare così in squadra dopo che un altro portiere ha fatto benissimo la stagione precedente, ma conoscevamo il suo potenziale perché lo avevamo affrontato.

Può raggiungere livelli altissimi ed è per questo che il club lo ha ingaggiato. Ha un profilo diverso da Gigio ma spero che sarà decisivo quanto lo è stato lui. Si è assunto subito le sue responsabilità".